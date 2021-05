Non-League Finals Day 2019-20: TEAM NEWS – Buildbase FA Trophy – Concord Rangers v Harrogate Town

Team news from Wembley ahead of the Buildbase FA Trophy 2019-20 final between Concord Rangers and Harrogate Town.

Concord Rangers

1. Chris Haigh

3. Joe Payne

4. Billy Roast

5. Aron Pollock

6. Jack Cawley

7. James Blanchfield

8. Sam Blackman

10. Lewis Simper

11. Ryan Charles

16. Tyrone Sterling – captain

17. Lamar Reynolds

Substitutes

2. Archie McFadden

9. Alex Wall

13. Dan Wilks

14. Odei Martin

15. Ben Search

18. Alex Hernandez

19. Temi Babalola

Manager: Danny Scopes

Harrogate Town

13. Joe Cracknell

3. Dan Jones

4. Josh Falkingham – captain

5. Will Smith

6. Warren Burrell

7. George Thomson

16. Jon Stead

17. Lloyd Kerry

18. Jack Muldoon

20. Connor Hall

28. Josh McPake

Substitutes

1. James Belshaw

2. Ryan Fallowfield

9. Mark Beck

14. Brendan Kiernan

22. Edward Francis

26. Kevin Lokko

27. Jay Williams

Manager: Simon Weaver

Referee: Peter Bankes

Assistant referees: James Mainwaring & Tim Wood

Fourth official: Marc Edwards